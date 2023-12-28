Эксперт предупредил об опасности бенгальских огней

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При использовании бенгальских огней есть риск получить ожог руки или глаза либо устроить пожар. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Не стоит забывать, что во время сгорания алюминиево-магниевой смеси, которая разбрасывает искры, происходит нагрев самой проволоки. "Если зажечь бенгальский огонь в темноте, будет видно, что рядом с ярким белым светом присутствует темно-малиновый цвет самой проволочки. Она достаточно горячая. Если этот бенгальский огонь, только что сгоревший, не остывший, бросить, например, на плед, то вполне возможно возгорание", – предупредил эксперт.

Также при неосторожном обращении с таким новогодним атрибутом есть риск получить травму. "Устройство бенгальского огня таково, что поджигать нужно с одного конца, а держаться за другой. Конечно, если схватиться посередине, можно получить ожог", – говорит Кузнецов.





Константин Кузнецов эксперт по пожарной безопасности Еще бывает, что травмируют глаза, когда размахивают перед лицом зажженными бенгальскими огнями. Во время горения в разные стороны разлетается мелкая окалина. И она вполне может повредить сетчатку глаза.

Ранее в Госдуме выступили за ограничение использования бенгальских огней, а также запрет на их продажу для несовершеннолетних. Такую инициативу озвучил депутат Сергей Гаврилов. По его словам, опасность подобных новогодних атрибутов заключается не только в рисках обжечься или устроить пожар. Для здоровья также вредны продукты их горения.

