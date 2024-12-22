Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве установили 10 памятников

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Москва сохраняет память о людях и событиях, которые оставили яркий след в истории России. Так, в 2024 году в столице установили 10 новых памятников, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В городе появились монументы "Героям-молодогвардейцам" на одноименной улице и летчику-испытателю Валерию Павловичу Чкалову. Его установили на Ходынском поле.

Кроме того, в Москве были созданы 26 мемориальных и 7 памятных досок. Одна из них посвящена певцу, педагогу, народному артисту СССР Марку Осиповичу Рейзену. Ее установили в Брюсовом переулке. Кроме того, город почтил память футболиста, олимпийского чемпиона Валентина Козьмича Иванова на Ленинском проспекте.

Вместе с тем в столице появились 10 новых улиц, скверов, проспектов и площадей. Так, двум проектируемым проездам, которые будут открыты в Хорошевском районе, присвоили имя разведчицы, врача-хирурга, Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян. Также название получила безымянная территория в Басманном районе. Она стала сквером Генерала Армии А. В. Хрулева.

Названия были выбраны и для двух будущих станций метро. Так, на Троицкой линии появится станция "ЗИЛ", а на Кольцевой – "Достоевская".

Ранее комиссия Мосгордумы по монументальному искусству поддержала установку монумента метростроителям на Сокольнической площади. Скульптурная композиция поступила в дар городу. Монумент покажет особую роль строителей метро в создании транспортного каркаса Москвы.