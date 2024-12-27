Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 50 пар планируют пожениться в Москве 31 декабря, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Свадьба в канун Нового года будет символизировать начало важного периода в жизни.

"Для молодоженов будут доступны самые популярные дворцы бракосочетания – № 1 и 4. В столице мы всегда стремимся сделать один из главных моментов в жизни москвичей незабываемым. Каждая церемония в канун Нового года будет оформлена с особым вниманием к деталям", – подчеркнула она.

Места проведения регистрации украшены новогодними атрибутами, фасады дворцов бракосочетания впервые задекорировали в рамках проекта "Зима в Москве", сообщила заммэра.

В настоящее время церемонии в столице проводят на более чем 50 площадках, в число которых входят дворцы бракосочетания, культурные учреждения, усадьбы, станции метрополитена и рестораны.

Ранее столичные ЗАГСы открыли прием заявок на регистрацию брака, которую проведут на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская" в следующем году. Эти площадки пользуются большой популярностью среди граждан, поэтому количество дат было увеличено.

Кроме того, в 2025 году торжественные регистрации на станции "Маяковская" станут доступнее на 30%.

