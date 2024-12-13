Детский сад на 300 мест построят в Бутырском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский сад на 300 мест появится на улице Руставели в Бутырском районе благодаря инвестору, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Окончание строительства здания площадью 6,6 тысячи квадратных метров запланировано на 2026 год. Детский сад будет находиться в трех минутах от станции метро "Бутырская" в жилом комплексе "Руставели 14", расположенном рядом с Останкинской башней. Возведением объекта занимается группа компаний "ПИК".

В рамках проекта по благоустройству территории рядом с дошкольным учреждением будут созданы две спортивные площадки, установлены теневые навесы и проведено озеленение.

"На первом этаже будут находиться основные помещения для дневного пребывания малышей, вестибюль, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, физкультурный зал", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

На втором этаже будут расположены кабинеты с трансформируемыми перегородками, в которых можно будет проводить индивидуальные и групповые занятия с логопедом и психологом. Также там будет музыкальный зал и другие служебные помещения. На третьем этаже разместятся кабинеты и административные зоны.

Инвесторы, которые строят жилье, заключают с городом договоры участия, предполагающие развитие сопутствующей инфраструктуры. По таким соглашениям застройщики в том числе возводят социальные объекты, а затем передают их столице.

Также инвесторы возведут 11 образовательных объектов в рамках реорганизации части бывших промзон Северное Очаково и Южное Очаково. Общая площадь участков превышает 650 гектаров.

Всего построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Общая площадь объектов составит порядка 130 тысяч квадратных метров. Новые образовательные учреждения смогут посещать свыше шести тысяч учеников и воспитанников.