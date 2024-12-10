Собянин одобрил план строительства школы с детсадом в Москворечье-Сабурове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал документ о возведении школы с детским садом в Москворечье-Сабурове, передает портал мэра и правительства столицы.

Объект будет располагаться по адресу 2-й Котляковский переулок (земельный участок № 1/10). После завершения работ здесь станет доступно более 340 новых рабочих мест. Общая площадь составит свыше 50 тысяч "квадратов".

В районе откроется школа для 2,5 тысячи учеников и детский сад на 500 мест. Образовательный комплекс начнет работать не позднее 2028 года.

Для строительства были привлечены частные инвестиции. Проект реализуется в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, которая успешно выполняется с 2019 года. Она позволяет привлекать застройщиков к работам над социальными, промышленными, культурными и другими важными объектами.

Ранее власти Москвы согласовали проект строительства детского сада в составе жилой застройки на территории бывшей промзоны Бутово. Это будет здание переменной этажности – от одного до трех этажей с подземной частью, предназначенной для размещения инженерно-технических помещений. Его площадь составит около 4 тысяч квадратных метров. Проект реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Детский сад рассчитан на 175 малышей. Для них сформируют семь групп разного возраста. За каждой из них закрепят отдельную групповую ячейку с игровой и спальной зонами, раздевалкой, буфетом и санузлом.

