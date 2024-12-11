Школы и детсады появятся на участках двух бывших промзон в Очаково-Матвеевском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы возведут 11 образовательных объектов в рамках реорганизации части бывших промзон Северное Очаково и Южное Очаково. Общая площадь участков превышает 650 гектаров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, всего построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Общая площадь объектов составит порядка 130 тысяч квадратных метров. Новые образовательные учреждения смогут посещать свыше шести тысяч учеников и воспитанников. После окончания строительства школы и детсады планируется передать в систему столичного образования, уточнил Ефимов.

В данный момент на участках бывших промзон расположены объекты городской инженерной инфраструктуры, различные здания и крупные административные комплексы. В рамках редевелопмента эти зоны превратятся в комфортные городские кварталы с жилой застройкой, деловой и социальной инфраструктурой.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, сейчас в проезде Стройкомбината возводится школа на 1,1 тысячи мест площадью более 22 тысяч "квадратов". Завершить строительные работы планируется в конце 2026 года.

На Озерной улице по планам построят детсад на 150 воспитанников и школу на тысячу учеников. Суммарная площадь объектов составит 27 тысяч "квадратов", рассказал Овчинский.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что строительство учреждений проходит под контролем ведомства. На трех площадках работы уже начались. Например, школа на тысячу мест строится с февраля 2024 года, инспекторы Мосгосстройнадзора уже проводят четвертую выездную проверку, подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин одобрил план строительства школы с детсадом в районе Москворечье-Сабурово. Объекты расположатся по адресу 2-й Котляковский переулок, земельный участок № 1/10, их общая площадь превысит 50 тысяч "квадратов". Образовательный комплекс начнет работать не позднее 2028 года.