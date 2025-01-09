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09 января, 12:45

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Собянин: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

Собянин: 150 тыс тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты по офсету

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Московские молочно-раздаточные пункты получили больше 150 тысяч тонн продукции за 3 года по офсетному контракту. Почти треть из них – это поставки прошлого года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Молоко, соки, кисломолочные продукты и творог производятся на Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах. Предприятия имеют статус промышленного комплекса. Им даются налоговые льготы. Благодаря этому компании экономят и больше средств идет на развитие производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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