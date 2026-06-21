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21 июня, 08:59

Происшествия

Режим ЧС объявили в Лос-Анджелесе, где проходят матчи чемпионата мира

Фото: Getty Images/Mario Tama

Мэр Карен Басс объявила режим чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе после масштабного пожара на складе замороженных продуктов в районе Бойл-Хайтс. Об этом сообщили власти города.

По словам градоначальника, решение принято для привлечения дополнительных ресурсов к ликвидации последствий происшествия и защите жителей. Ситуацию осложняют риск утечки аммиака, наличие взрывоопасного оборудования и около 38,5 тысяч тонн продуктов, которые начали портиться после возгорания.

Над районом и соседними кварталами сохраняется плотный шлейф дыма, из-за чего власти сообщили о резком ухудшении качества воздуха. Как передает РИА Новости, дым поднимается на десятки метров и заметен из разных частей города.

Возгорание произошло на складе площадью около 45,6 тысяч квадратных метров, которым управляет компания Lineage – один из крупнейших мировых операторов холодильного хранения и логистики продуктов питания. Объект используется для хранения и перевалки мяса, морепродуктов, молочной продукции, фруктов и овощей.

Лос-Анджелес входит в число городов США, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. В городе запланировано проведение восьми игр турнира.

Ранее на строительном рынке в Балашихе на улице Текстильщиков произошел крупный пожар. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.

Спасателям удалось локализовать огонь на площади 1 350 квадратных метров. В тушении участвовали 50 пожарных и 15 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Позднее пожар полностью потушили.

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