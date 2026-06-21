В России разрабатывают новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые рекомендации по установлению скоростных ограничений на российских дорогах планируют принять в следующем году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

Соответствующая задача фигурирует в согласованном российским кабмином плане по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Разработкой рекомендаций занимается министерство вместе с профильными ведомствами.

В рекомендациях будут прописаны пункты по установлению и корректировке оптимальных скоростных режимов, которые будут учитывать фактическую интенсивность движения, качество дорог и особенности прилегающих территорий. Кроме того, рассматривается возможность мониторинга соблюдения данный требований после их внедрения.

В ведомстве подчеркнули, что рекомендации являются добровольными к использованию. При этом по результатам их применения планируется составление порядка введения ограничений скоростных режимов.

Ранее МВД России выступило против идеи о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах. Ведомство ранее предлагало повысить максимально разрешенную скорость на федеральных трассах.

В связи с этим министерство указало на необходимость совершенствования закона в области организации дорожного движения. В МВД РФ считают важным регулярную проверку обоснованности существующих ограничений скорости на определенных дорогах.

