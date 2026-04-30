30 апреля, 19:06

МВД не поддержало снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МВД России выступает категорически против идеи о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах. Об этом на своей странице в MAX написала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она напомнила, что МВД, наоборот, выступало за повышение максимальной разрешенной скорости на федеральных трассах.

По словам Волк, министерство обращает внимание на необходимость совершенствования законодательства в области организации дорожного движения. Важно регулярно проверять обоснованность существующих ограничений скорости на определенных дорогах и оценивать, насколько там необходимы камеры.

Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык заявил, что системы фотовидеофиксации технически позволяют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, сказал, что этот вопрос уже выносился на обсуждение после предложения одного из министерств. Однако большинство депутатов выступили против. Минтранс России идею также не поддержал.

транспорт

