Axios: позиция Ирана по Ливану стала причиной отмены поездки Вэнса в Швейцарию

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Позиция правительства Ирана по Ливану могла стать причиной, по которой Белый дом временно отложил вылет вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид.

По его информации, в своих требованиях к Вашингтону Тегеран заявил, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума с США.

Ранее Белый дом сообщил, что Вэнс пока не планирует вылетать в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном. В администрации США указали на сложную логистику переговоров. Вместе с тем в Вашингтоне выразили надежду на скорое начало технических переговоров с Тегераном.

Вашингтон и Тегеран достигли мирных договоренностей 14 июня. Стороны объявили о немедленном прекращении огня на всех направлениях. Вскоре после этого США сняли морскую блокаду Ирана и перестали препятствовать проходу судов в иранские порты.

Трамп подписал электронный меморандум о взаимопонимании между сторонами во время визита во Францию.