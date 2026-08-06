Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 11:33

Происшествия

Три автоподставщика пойдут под суд в Москве за нападение на полицию

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве и применении насилия в отношении представителя власти, сообщила столичная прокуратура.

По версии следствия, двое молодых людей и 16-летняя девушка инсценировали дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Лисян" услышал удар сзади, вышел из машины и увидел девушку, сидящую на асфальте.

Сразу после этого к нему подошли двое парней и потребовали 10 тысяч рублей, пригрозив, что иначе девушка напишет заявление в полицию. В этом случае ему придется заплатить до 300 тысяч рублей.

Водитель вызвал на место сотрудников полиции. Когда прибыл инспектор, обвиняемые напали на него, применили насилие, оскорбили и намеренно повредили видеорегистратор на его форменном обмундировании, чтобы помешать фиксации своих действий.

После этого злоумышленники скрылись, но были задержаны. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Теперь уголовное дело направлено в суд, чтобы его рассмотрели по существу.

Ранее в Красноярске в полицию обратилась женщина, которая заявила об угоне автомобиля Toyota Corona с парковки возле дома. Позже она заявила, что вместе с супругом они нашли машину на острове Отдыха. Однако выяснилось, что угон инсценировал сам супруг – он оставил авто на островке и специально повредил его, поскольку не хотел ехать с женой за покупками.

Читайте также


происшествиягород

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика