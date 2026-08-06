Три автоподставщика пойдут под суд в Москве за нападение на полицию

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве и применении насилия в отношении представителя власти, сообщила столичная прокуратура.

По версии следствия, двое молодых людей и 16-летняя девушка инсценировали дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Лисян" услышал удар сзади, вышел из машины и увидел девушку, сидящую на асфальте.

Сразу после этого к нему подошли двое парней и потребовали 10 тысяч рублей, пригрозив, что иначе девушка напишет заявление в полицию. В этом случае ему придется заплатить до 300 тысяч рублей.

Водитель вызвал на место сотрудников полиции. Когда прибыл инспектор, обвиняемые напали на него, применили насилие, оскорбили и намеренно повредили видеорегистратор на его форменном обмундировании, чтобы помешать фиксации своих действий.

После этого злоумышленники скрылись, но были задержаны. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Теперь уголовное дело направлено в суд, чтобы его рассмотрели по существу.

Ранее в Красноярске в полицию обратилась женщина, которая заявила об угоне автомобиля Toyota Corona с парковки возле дома. Позже она заявила, что вместе с супругом они нашли машину на острове Отдыха. Однако выяснилось, что угон инсценировал сам супруг – он оставил авто на островке и специально повредил его, поскольку не хотел ехать с женой за покупками.

