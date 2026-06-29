29 июня, 19:34Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника ГАИ на Маросейке
Фото: телеграм-канал Mash
Задержаны подозреваемые в нападении и оскорблении сотрудника ГАИ на Маросейке, сообщили в пресс-службе столичного СК.
Их удалось установить благодаря действиям следователей ведомства, а также оперативных сотрудников полиции. Злоумышленников задержали на территории Московской области.
В ведомстве заявили, что их скоро доставят в подразделение Следственного комитета, чтобы провести следственные действия.
Нападение на инспектора ГАИ, прибывшего по вызову о ДТП, произошло 28 июня. Злоумышленники не только применили насилие и оскорбили его, но и сбили видеорегистратор с форменного обмундирования.
После ЧП подозреваемые скрылись. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении.