Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 11:58

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

"СтарХит": Ирина Безрукова получила травму ноги и передвигается в инвалидном кресле

Ирина Безрукова получила травму ноги и передвигается в инвалидном кресле – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актриса Ирина Безрукова получила серьезную травму ноги. Об этом сообщил портал "СтарХит".

В распоряжение СМИ попало видео, на котором артистка сидит в инвалидном кресле. На кадрах видно, что левая нога Безруковой загипсована, на нее она не опирается. По предположению издания, речь может идти о серьезном переломе, который требует длительного лечения.

Такая травма, вероятно, может привести к отмене спектаклей с участием актрисы, приостановке съемок и полной перестройке привычного ритма жизни.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус прервала отдых в Египте из-за сильной зубной боли. Состояние оказалось настолько серьезным, что артистке пришлось на сутки вернуться в Москву, где врачи провели ей срочную операцию.

Читайте также


шоу-бизнес

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика