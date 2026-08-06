"СтарХит": Ирина Безрукова получила травму ноги и передвигается в инвалидном кресле

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актриса Ирина Безрукова получила серьезную травму ноги. Об этом сообщил портал "СтарХит".

В распоряжение СМИ попало видео, на котором артистка сидит в инвалидном кресле. На кадрах видно, что левая нога Безруковой загипсована, на нее она не опирается. По предположению издания, речь может идти о серьезном переломе, который требует длительного лечения.

Такая травма, вероятно, может привести к отмене спектаклей с участием актрисы, приостановке съемок и полной перестройке привычного ритма жизни.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус прервала отдых в Египте из-за сильной зубной боли. Состояние оказалось настолько серьезным, что артистке пришлось на сутки вернуться в Москву, где врачи провели ей срочную операцию.