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21 июля, 16:23

Шоу-бизнес

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов выписался из больницы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов выписался из реабилитационного центра и извинился перед фанатами за свое поведение на концерте в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в телеграм-канале.

"Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге, – это зашквар, поэтому прошу прощения", – указал артист.

Он добавил, что все ближайшие запланированные концерты состоятся.

О том, что Викторов попал в специализированный реабилитационный центр, стало известно 14 июля. После концерта коллектива, прошедшего 12-го числа в Екатеринбурге, в соцсетях появились предположения о возможном употреблении им запрещенных веществ.

Сестра артиста Ева Снегирева рассказывала, что посетителей к нему не допускали. Певцу ставили капельницы с витаминами и препаратами, способствующими нормализации сна.

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