Облачная погода с дождем ожидается в Москве 19 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в столице в пятницу, 19 июня. В Подмосковье в отдельных районах возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса тепла, по области – от 17 до 22 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 10 градусов, а в Подмосковье – до плюс 8 градусов.

Солнечная погода вернется в Москву в предстоящие выходные, 20 и 21 июня. Ночью в субботу температура воздуха будет от 10 до 12 градусов, а днем – от 20 до 22 градусов.

При этом жара может вернуться в Москву не раньше июля. Текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса. Такое похолодание связано с влиянием циклона, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью. Именно он гонит холодный арктический воздух на Москву.