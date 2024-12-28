Центробанк: весной инфляция в России достигнет пика

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В начале 2025 года инфляция в России продолжит расти. Вероятнее всего, она достигнет своего пика уже в апреле, сообщает RT со ссылкой на резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.

При этом, по данным регулятора, в течение нескольких ближайших месяцев в стране будет фиксироваться снижение темпов роста цен.

"Этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий", – подчеркнули представители Банка.

Центробанк также посчитал нужным сохранить возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

В регуляторе добавили, что рост инфляционных ожиданий и рост инфляции в РФ, а также значительный перегрев экономики все еще вызывают опасения. Так, если к февралю 2025 года тенденции в динамике кредитования остановятся, а инфляция продолжит расти, то там не исключили рост ключевой ставки в будущем.