Центробанк: весной инфляция в России достигнет пика

28 декабря, 15:46Экономика
Фото: 123RF/valery_potapova
В начале 2025 года инфляция в России продолжит расти. Вероятнее всего, она достигнет своего пика уже в апреле, сообщает RT со ссылкой на резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.
При этом, по данным регулятора, в течение нескольких ближайших месяцев в стране будет фиксироваться снижение темпов роста цен.
"Этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий", – подчеркнули представители Банка.
Центробанк также посчитал нужным сохранить возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
В регуляторе добавили, что рост инфляционных ожиданий и рост инфляции в РФ, а также значительный перегрев экономики все еще вызывают опасения. Так, если к февралю 2025 года тенденции в динамике кредитования остановятся, а инфляция продолжит расти, то там не исключили рост ключевой ставки в будущем.
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