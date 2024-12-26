Экономист Остапкович сделал прогноз, когда снизится ключевая ставка в 2025 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ключевая ставка может начать снижаться на границе первого полугодия 2025 года. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, исходя из риторики Центробанка, текущая ставка в 21% должна лечь на плато примерно на три-четыре месяца. После же есть вероятность ее уменьшения, предположил экономист. При этом специалист обратил внимание, что, скорее всего, дальнейшего повышения ключевой ставки не будет.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Вполне реально, что на границе первого полугодия 2025 года начнется снижение ключевой ставки. Но все будет зависеть от данных Росстата по недельному и месячному движению инфляции.

"Решение Центробанка оставить ключевую ставку на том же уровне говорит о том, что регулятор остановился с ее ростом. Если, конечно, не прилетят "черные лебеди" (это отсылка к концепции, согласно которой труднопрогнозируемые события приводят к значительным последствиям. – Прим. ред.) и не будут разгонять в дальнейшем инфляцию", – отметил Остапкович.

Эксперт ожидает, что по итогам 2025 года ключевая ставка снизится до 17–18%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему в декабре 2024 года регулятор решил не повышать ключевую ставку. По ее словам, регулятор взял паузу, чтобы оценить подстройку экономики к новым условиям.

