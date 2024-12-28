ЦБ посчитал нужным сохранить указание на возможность повышения ключевой ставки

Фото: 123RF/dobrydnev

Российский Центробанк посчитал нужным сохранить возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом заявил регулятор на своем сайте.

"При этом использовать умеренно жесткую форму сигнала, предполагающую менее высокую вероятность такого шага", – говорится в публикации.

В ЦБ добавили, что рост инфляционных ожиданий и рост инфляции в РФ, а также значительный перегрев экономики все еще вызывают опасения. Так, если к февралю 2025 года тенденции в динамике кредитования остановятся, а инфляция продолжит расти, то там не исключили рост ключевой ставки в будущем.

В это же время эксперты считают, что ключевая ставка может начать снижаться на границе первого полугодия 2025 года. Первые 3–4 месяца, по словам экономистов, ставка в 21% может оказаться на плато, и лишь потом появится возможность ее уменьшения. Предполагается, что дальнейшего повышения ключевой ставки не будет.

