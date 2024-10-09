09 октября, 16:51Экономика
Российская платежная система "Мир" заработала в Никарагуа
Фото: 123RF/melenansk
Платежная система "Мир" заработала в Никарагуа, однако пока можно только снимать по ней деньги в банкомате. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на неназванного торгпреда РФ.
Он добавил, что оплата товаров и услуг российской картой пока не предусмотрена. Данная функция, по его словам, является вопросом перспективы. Сейчас речь идет об увеличении числа банкоматов и переводах.
Ранее сообщалось, что российская платежная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода. В настоящее время она проходит интеграцию с иранской Shetab.
Кроме того, некоторые магазины Duty Free в международном аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли.