Российская платежная система "Мир" заработала в Никарагуа

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Платежная система "Мир" заработала в Никарагуа, однако пока можно только снимать по ней деньги в банкомате. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на неназванного торгпреда РФ.

Он добавил, что оплата товаров и услуг российской картой пока не предусмотрена. Данная функция, по его словам, является вопросом перспективы. Сейчас речь идет об увеличении числа банкоматов и переводах.

Ранее сообщалось, что российская платежная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода. В настоящее время она проходит интеграцию с иранской Shetab.

Кроме того, некоторые магазины Duty Free в международном аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли.

