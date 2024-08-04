ТАСС: магазины Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать рубли

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Некоторые магазины Duty Free в международном аэропорту Дубая (DXB) начали принимать наличные рубли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, оплата покупок рублями стала возможна с 1 августа. Как уточнил представитель компании, туристы могут использовать наличную оплату для приобретения товаров в большинстве магазинов аэропорта. При этом ряд магазинов во втором терминале не принимает российскую валюту.

В свою очередь, сотрудник одного их магазинов рассказал, что оплата товаров рублями появится в скором времени после урегулирования технических вопросов. Также магазины Duty Free в аэропорту Дубая принимают к оплате выпущенные банками РФ карты китайской платежной системы Union Pay.

Ранее платежная система "Мир" заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Ожидается, что это позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание россиян в стране.

Мьянма стала 13-м иностранным государством, где принимают карту "Мир". Без ограничений она работает в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.

Между тем Иран готовится запустить пилотный проект по приему карт "Мир". По словам торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсена, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. В данный момент пилотный проект уже готов к запуску, однако полное внедрение системы потребует времени.

