Платежная система "Мир" начала работать в Мьянме

Фото: 123RF/melenansk

Платежная система "Мир" заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в республике.

Ожидается, что это позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание россиян в стране.

Мьянма стала 13-м иностранным государством, где принимают карту "Мир". Без ограничений она работает в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. Внедрить "Мир" планируют Египет, Иран и Маврикий.

Посол Мьянмы в Москве Тит Линн Оун ранее сообщил, что республика собирается увеличить турпоток из России, облегчив визовые ограничения и введя в стране платежную систему "Мир".

Ранее стало известно, что Иран готовится запустить пилотный проект по приему карт "Мир". По словам торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсена, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. В данный момент пилотный проект уже готов к запуску, однако полное внедрение системы потребует времени.

Он уточнил, что специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по картам "Мир" бесперебойным. Торговый атташе также подчеркнул, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.

Эксперты считают, что запуск проекта займет от трех до шести месяцев, однако сроки могут меняться в зависимости от заинтересованности стран.