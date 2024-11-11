Российскую платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

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Российскую платежную систему "Мир" официально подключили к иранской Shetab. После этого граждане Ирана получат возможность снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях, сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

Подключение произошло в присутствии главы Центробанка страны.

После этого россияне также смогут снимать наличные средства в Иране с российских банковских карт. Такая возможность представится им в ходе реализации второго этапа этого проекта. На третьем этапе станет возможно расплачиваться в российских магазинах иранскими картами Shetab.

О готовности Ирана запустить пилотный проект по приему карт "Мир" стало известно в апреле. Как говорил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. Тогда он уточнил, что специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по картам "Мир" бесперебойным.

Уже в июле Россия и Иран завершили работу над интеграцией платежных систем "Мир" и Shetab. Проект вступил в операционную фазу.

В сентябре иранский диппредставитель в Москве Казем Джалали заявлял, что система "Мир" проходит интеграцию с иранской Shetab и начнет работать примерно через полгода.

