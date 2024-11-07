Путин заявил, что система "Мир" была бы еще лучше без искусственных препятствий

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Платежная система "Мир" – это успех, она работает хорошо и была бы еще лучше без искусственных препятствий, которые ей создаются, заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Но даже несмотря на то, что эти препятствия создаются, она развивается, и мы будем тиражировать успех подобного рода", – сказал президент.

Ранее платежная система "Мир" заработала в Никарагуа, однако пока можно только снимать по ней деньги в банкомате. Оплата товаров и услуг российской картой пока не предусмотрена. Данная функция является вопросом перспективы. Сейчас речь идет об увеличении числа банкоматов и переводах.

До этого сообщалось, что российская платежная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода. В настоящее время она проходит интеграцию с иранской Shetab.