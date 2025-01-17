Чем можно заняться в парках в эти выходные в рамках проекта "Зима в Москве"

Впереди долгожданные выходные, и москвичей ждет множество интересных событий. С 20 января фестиваль "Усадьбы Москвы" расширяет свою программу. В саду имени Баумана и парке "Останкино" пройдут бал-спектакли с театральными постановками, сказками и мастер-классами по танцам. Гостей также ждет фотоателье в ретро-стиле. А в Екатерининском парке запланированы дворянские гуляния с традиционными играми и забавами. Вход на мероприятия свободный.

До 20 января остается возможность посетить фестиваль "Снег и лед в Москве". Ледяные и снежные скульптуры, высота которых достигает семи метров, можно увидеть на Чистопрудном бульваре, Старой Басманной улице, в Измайловском парке и других площадках. Выставки работают круглосуточно.

Для любителей активного отдыха лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках" предлагает покататься на лыжах или посетить мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону. Участие возможно для посетителей старше 16 лет. А для детей организуют тренировки на коньках и мастер-классы проекта "Все на лед" в парке Ангарские пруды. Участие – по предварительной регистрации.

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