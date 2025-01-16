Подземный пешеходный переход через МЦД-1 открыли в районе улицы Яблочкова

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В Москве открыли подземный пешеходный переход, пролегающий под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе. Об этом рассказал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

По его словам, протяженность тоннельной части составила 61,8 метра, высота – 2,35, а ширина – более 4 метров. Кроме того, строители также возвели и реконструировали лестничные сходы и лифты для маломобильных горожан.

Благодаря реализации проекта москвичам теперь доступна безопасная пешеходная связь между Тимирязевским и Бутырским районами, разделенными железнодорожными путями Савеловского направления МЖД, подчеркнул Десятков. Глава ведомства отметил, что суммарно в этих районах проживают более 155 тысяч человек.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что на протяжении всех этапов строительства пешеходного перехода инспекторы комитета провели семь выездных проверок с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз.

В их обязанности входили исследования качества стройматериалов и возводимых конструкций, в том числе они оценили класс бетона по прочности на сжатие.

Между тем около станции МЦД-4 Серп и Молот завершился первый этап благоустройства территории. В границы работ вошли улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок.

Устаревшие фонари заменили на энергоэффективные и установили 25 уличных торшеров, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением. Более того, заменили два светофора, сделали парковочные карманы и велопарковки.