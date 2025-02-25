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25 февраля, 14:30

Транспорт

Московских таксистов обяжут проходить тест на знание города

Московских таксистов обяжут проходить тест на знание города

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С 1 марта таксисты в Москве должны будут проходить тестирование на знание города и правил перевозки пассажиров. Вопросы будут касаться знаковых мест столицы и поведения в экстренных ситуациях.

Эксперты отмечают, что у многих водителей есть серьезные пробелы в знании столицы и законодательства. Проверки позволят исключить из профессии тех, кто получил права сомнительным путем. Глава Московского профсоюза такси Николай Кодолов отметил, что у многих водителей есть пробелы в знаниях, а обучение может занять до двух месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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