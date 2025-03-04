"Мой район. Новости": Беговая объединит два МЦД и Таганско-Краснопресненскую линию метро

В столице откроют новый городской вокзал Беговая. Его возводят на месте старой платформы на границе Хорошёвского и Пресненского районов. Объект свяжет первый и четвертый диаметры (МЦД-1 и МЦД-4), а также фиолетовую линию метро. Пассажиры смогут быстро и комфортно доехать до ТиНАО, а также до семи вокзалов столицы без пересадок.

Беговая – это три платформы и интегрированный с метро пассажирский терминал с кассами, турникетами и единой навигацией. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".