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04 марта, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": Беговая объединит два МЦД и Таганско-Краснопресненскую линию метро

"Мой район. Новости": Беговая объединит два МЦД и Таганско-Краснопресненскую линию метро

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В столице откроют новый городской вокзал Беговая. Его возводят на месте старой платформы на границе Хорошёвского и Пресненского районов. Объект свяжет первый и четвертый диаметры (МЦД-1 и МЦД-4), а также фиолетовую линию метро. Пассажиры смогут быстро и комфортно доехать до ТиНАО, а также до семи вокзалов столицы без пересадок.

Беговая – это три платформы и интегрированный с метро пассажирский терминал с кассами, турникетами и единой навигацией. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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