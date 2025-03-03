Синоптик Вильфанд посоветовал столичным автомобилистам не менять резину до конца марта

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Столичным автомобилистам не следует менять резину до конца марта, несмотря на прогнозируемую теплую погоду, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, резину можно будет сменить, когда среднесуточная температура воздуха превысит отметку 5 градусов. Однако в столице не скоро установится такая погода.

"По климатическим данным, средняя температура устойчиво переходит через 0 градусов в 20-х числах марта", – цитирует специалиста ТАСС.

Он также порекомендовал водителям прислушиваться к прогнозам метеорологов с началом апреля. При этом автомобилистам из южной европейской части России можно будет поменять резину уже в середине марта.

Между тем в Московском регионе в связи с гололедицей введен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение в столице и области будет действовать до 21:00 5 марта. Кроме того, в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Также специалисты прогнозируют мокрый снег с дождем в столице на этой неделе. Небольшие и умеренные осадки, несмотря на то что они будут не очень резко выражены, будут идти в течение всей рабочей недели в Москве.