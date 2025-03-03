03 марта, 13:21Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за гололедицы
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе в связи с гололедицей. Об этом сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Предупреждение в столице и области будет действовать до 21:00 5 марта. Помимо этого, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 17 метров в секунду.
Соответствующее предупреждение вступит в силу с 09:00 4 марта.
Метеорологи прогнозируют мокрый снег с дождем в столице на этой неделе. Сейчас погоду в мегаполисе определяют атмосферные фронты.
Небольшие и умеренные осадки, несмотря на то что они будут не очень резко выражены, будут идти в течение всей рабочей недели в Москве. В ночные часы ожидается мокрый снег, в дневные – мокрый снег и дождь.
На этом фоне в ближайшие выходные столбик термометра может подняться до отметки в плюс 14 градусов. В связи с этим синоптики не исключили возможность установления нового рекорда для 8 марта, который в прошлый раз был зафиксирован в 2020 году. Тогда температура воздуха поднялась до плюс 8,6 градуса. Также рекорд может быть побит 9 марта.
"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 2–7 м/с 3 марта