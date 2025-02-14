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14 февраля, 07:15

Новости

Мэр Москвы: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Мэр Москвы: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после обновления

Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Ленинградский вокзал станет частью единого транспортного хаба на Комсомольской площади. Реконструкция началась в августе 2024 года и должна завершиться в конце этого или начале 2026-го. В обновленном здании появятся новые входы, выходы из метро, зоны ожидания, библиотека и коворкинг.

Сергей Собянин отметил, что вокзал – один из старейших в Москве, и его реконструкция позволит сделать обслуживание пассажиров более удобным. Власти столицы совместно с РЖД продолжают модернизацию транспортной инфраструктуры, включая вокзалы, МЦД и пересадочные узлы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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