Мэр Москвы: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Ленинградский вокзал станет частью единого транспортного хаба на Комсомольской площади. Реконструкция началась в августе 2024 года и должна завершиться в конце этого или начале 2026-го. В обновленном здании появятся новые входы, выходы из метро, зоны ожидания, библиотека и коворкинг.

Сергей Собянин отметил, что вокзал – один из старейших в Москве, и его реконструкция позволит сделать обслуживание пассажиров более удобным. Власти столицы совместно с РЖД продолжают модернизацию транспортной инфраструктуры, включая вокзалы, МЦД и пересадочные узлы.

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