Сеть современных сервисных центров появилась на Большой кольцевой линии

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сеть современных сервисных центров московского транспорта была создана на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена за два года существования бирюзовой ветки. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сеть, по словам вице-мэра, открыли для москвичей, а также гостей столицы, которые привыкли обращаться за помощью лично.

"За два года только по вопросам метро специалисты помогли посетителям более 460 тысяч раз. При этом более 75% наших услуг можно получить онлайн", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Центры расположили в разных частях города, чтобы пассажирам было удобно получать услуги поблизости от дома или работы. Их можно найти на станциях "Проспект Вернадского", "Савеловская", "Текстильщики", "Петровский парк", "Кунцевская", "Сокольники" и "Каширская".

В этих центрах можно выполнить различные операции, среди которых:



заменить неисправные проездные билеты;

воспользоваться услугами "Московского паркинга" и наземного транспорта;

перенести баланс и билеты с одной карты "Тройка" на другую;

получить информацию о тарифах на проезд.

Причем бесплатный вайфай упрощает поиск нужных документов и дополнительной информации.

С момента открытия БКЛ пассажиры совершили по ней уже более 740 миллионов поездок. Ветка стала одной из самых востребованных линий метро.

Как рассказал Сергей Собянин, запуск БКЛ стал историческим для Москвы моментом. Она позволила сразу же разгрузить другие ветки метро, а также открыла для жителей и гостей столицы десятки новых удобных маршрутов. Вместе с тем запуск этой линии дал импульс для развития всего города.