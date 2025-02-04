Собянин увеличил до 4 млн руб размер премии молодым столичным ученым

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение увеличить до 4 миллионов рублей размер премии молодым столичным ученым.

"Мной принято решение – удвоить размер премии, который не индексировался с 2019 года, и постараемся вам тоже пересчитать эти премии, чтобы вы их получили", – сказал он на церемонии награждения ученых премиями за научно-исследовательские достижения в прошлом году.

Конкурс на получение премий от правительства города для молодых ученых проводят с 2013 года, следует из материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы. Размер выплаты был увеличен с 1,5 до 2 миллионов рублей 6 лет назад. Если денежное вознаграждение присуждается научному коллективу, его размер делится поровну между всеми участниками.

На участие в конкурсе в 2024 году подали 1 332 заявки, это сделали работники 310 компаний. Победителями стали 78 ученых, чьи научные труды и исследования уже доказали свою эффективность на практике.

Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии в преддверии Дня российской науки. В своей речи Собянин подчеркнул, что Россия в последние годы находится в непростых условиях международных санкций и специальной военной операции. Поэтому, по его словам, остро встали вопросы, связанные с технологическим суверенитетом страны практически во всех ключевых областях – начиная от космоса и заканчивая медициной.