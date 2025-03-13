13 марта, 10:15Транспорт
Завершено строительство пересадки со станции "Академическая" на Троицкую линию метро
Для пассажиров Калужско-Рижской линии метро появилась хорошая новость. Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, строители досрочно завершили этап строительства пересадки со станции "Академическая" на будущую станцию Троицкой линии.
Благодаря этому в марте больше не планируется вводить ограничения на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская". В выходные дни поезда снова будут ходить в обычном режиме, и пассажиры смогут пользоваться станциями без каких-либо неудобств.
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