Автоэксперты посоветовали водителям проверить машину после зимнего простоя

С наступлением весны количество автомобилей на дорогах Москвы может значительно увеличиться. Многие водители, которые не использовали личный транспорт зимой, снова садятся за руль. Однако автоэксперты предупредили: перед выездом необходимо тщательно проверить техническое состояние машины.

Длительный простой автомобиля может привести к различным проблемам. Например, аккумулятор может разрядиться, а масло и тормозная жидкость – потерять свои свойства. В бензобаке может скопиться конденсат и загрязнения, что может вызвать засор форсунок.

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