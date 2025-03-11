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11 марта, 07:45

Транспорт

Автоэксперты посоветовали водителям проверить машину после зимнего простоя

Автоэксперты посоветовали водителям проверить машину после зимнего простоя

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С наступлением весны количество автомобилей на дорогах Москвы может значительно увеличиться. Многие водители, которые не использовали личный транспорт зимой, снова садятся за руль. Однако автоэксперты предупредили: перед выездом необходимо тщательно проверить техническое состояние машины.

Длительный простой автомобиля может привести к различным проблемам. Например, аккумулятор может разрядиться, а масло и тормозная жидкость – потерять свои свойства. В бензобаке может скопиться конденсат и загрязнения, что может вызвать засор форсунок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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