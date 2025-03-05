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05 марта, 07:30

Транспорт

Московским водителям посоветовали не менять зимнюю резину на летнюю в ближайшее время

Московским водителям посоветовали не менять зимнюю резину на летнюю в ближайшее время

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Московским водителям посоветовали не менять зимнюю резину на летнюю в ближайшее время. Как напоминают автоэксперты, весна в России обманчива, после оттепели могут прийти заморозки.

Они сообщили, что летние шины более жесткие и прочные и сохраняют свои свойства при высоких температурах, но при этом буквально дубеют и трескаются при минусе. Поэтому лучше подождать, пока не установятся стабильные 10–12 градусов тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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