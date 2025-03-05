05 марта, 07:30Транспорт
Московским водителям посоветовали не менять зимнюю резину на летнюю в ближайшее время
Московским водителям посоветовали не менять зимнюю резину на летнюю в ближайшее время. Как напоминают автоэксперты, весна в России обманчива, после оттепели могут прийти заморозки.
Они сообщили, что летние шины более жесткие и прочные и сохраняют свои свойства при высоких температурах, но при этом буквально дубеют и трескаются при минусе. Поэтому лучше подождать, пока не установятся стабильные 10–12 градусов тепла.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.