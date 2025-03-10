Новый раздел в Russpass расскажет о весенних событиях столицы

В туристическом сервисе Russpass появился новый раздел "Весна в Москве", где можно узнать о крупных событиях, которые пройдут в столице с марта по май. Среди них – празднование 80-летия Победы, Московская неделя моды и фестиваль "Пасхальный дар". Сервис также поможет подобрать интересные экскурсии, посмотреть карту цветения и узнать о фестивалях и детских программах.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, весной в Москву приезжает больше туристов, особенно в период майских праздников и летних месяцев. В марте традиционно увеличивается количество детских групп, так как это время школьных каникул.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.