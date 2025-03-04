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04 марта, 07:30

Общество

Собственников квартир могут оштрафовать за замену батареи

Собственников квартир могут оштрафовать за замену батареи

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За замену батареи в своей квартире теперь можно получить штраф. Новые правила, вступившие в силу в этом году, обязывают собственника согласовывать установку радиатора отопления с управляющей компанией.

В случае несоответствия этим требованиям владельцу квартиры грозит штраф в размере 800 рублей. Кроме того, если батарея протечет, ущерб соседям будет обязан возместить собственник, а не управляющая компания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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