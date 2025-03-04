Облачная погода и мокрый снег ожидаются в Москве 4 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в столице во вторник, 4 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд посоветовал столичным водителям не менять резину до конца марта, несмотря на теплую погоду. По его словам, это можно будет сделать, когда среднесуточная температура воздуха станет выше 5 градусов. Однако такая погода установится в городе в 20-х числах месяца, уточнил он.