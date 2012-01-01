Депутат Милонов предложил "принудительно лечить" за кибербуллинг

Россиянам могут начать блокировать вход в интернет за травлю и сталкинг в Сети – с таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Реально ли воплотить инициативу на практике, разбиралась Москва 24.

Перекрыть все входы

В России необходимо разработать наказание за буллинг и сталкинг в виртуальном пространстве, ограничив агрессорам доступ в интернет и соцсети. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе за 2024 год. Также обмудсмен предложила установить административную ответственность за подобные нарушения, рассматривая их как "квалифицированный состав мелкого хулиганства".

Предложение Москальковой поддержала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она высказала мнение, что действующее законодательство в целом нуждается в обновлении, поскольку оно в полной мере не ограждает граждан от травли и преследований в соцсетях.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Через суд добиться защиты от клеветы, оскорблений, унижения чести и достоинства довольно сложно, да и не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам. Размах травли настолько большой, что нужно упрощать процедуру рассмотрения таких дел в суде и, может быть, действительно задуматься над введением административной ответственности за активный хейт в соцсетях.

Мизулина также призвала предусмотреть наказание за распространение фото и видео в соцсетях без согласия лица, которое на них изображено.

В Роскомнадзоре уже пообещали изучить инициативу о наказании за кибербуллинг, когда она поступит в ведомство на рассмотрение. А ранее в Госдуме разработали законопроект о профилактике травли как явления в целом. Документ планируют рассмотреть до конца весенней сессии 2025 года, сообщил депутат Артем Метелев.

Пора покончить с анонимностью?

Запрет доступа в интернет для практикующих буллинг – вполне оправданный и разумный подход. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

По его словам, существует два типа людей, которые обычно практикуют травлю в Сети. Во-первых, речь идет о тех, кто занимается дискредитацией российских властей из-за рубежа. Во-вторых, совершать подобные действия могут психически нездоровые личности.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тех, кто делает это по политическим причинам, нужно вычислять и блокировать, чтобы у них не было возможности выходить в российские соцсети. Тем, кто социально девиантен, тоже следует устанавливать запрет на пользование интернетом. А если будут пытаться обходить блокировки, тогда можно обеспечивать принудительное лечение.

Однако воплотить подобные ограничения на практике – технически не реализуемая задача, заявил Москве 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, организаторы травли в интернете часто являются "изощренными специалистами" в этой области.

"У них есть по несколько аккаунтов, как правило, под чужими именами. По-прежнему работает VPN, через который тоже легко заходить в различные соцсети без идентификации. Поэтому собрать доказательную базу, где, кто и откуда ведет буллинг, будет сложно", – подчеркнул парламентарий.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Решением проблемы станет отказ от анонимности в интернете – все должно быть честно и максимально прозрачно. Вход во все социальные сети, личные кабинеты на электронных площадках необходимо осуществлять через "Госуслуги" либо с подтверждением через мобильный телефон, который привязан к паспортным данным.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, в свою очередь, отметил, что доступ в интернет хоть и можно заблокировать, аннулировав договор с провайдером или мобильным оператором, предлагаемые барьеры довольно просто обойти.

"Конечно, есть возможность отслеживать человека по IP-адресу и другим атрибутам, но все это легко поменять, сменив устройство", – указал специалист в разговоре с Москвой 24.

По его словам, чтобы решить проблему буллинга в Сети, придется разработать дополнительные технические инструменты.

