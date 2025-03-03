Роскомнадзор изучит инициативу по наказанию за кибербуллинг

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Роскомнадзор изучит законопроект по наказанию за кибербуллинг. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление ведомства.

"Роскомнадзор изучит законодательную инициативу, которая касается введения наказания за кибербуллинг, когда она поступит в ведомство на рассмотрение", – уточнили представители службы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала обновить действующее законодательство для усиления защиты граждан от травли и преследований в соцсетях. Она также подчеркнула важность рассмотрения вопроса введения ответственности за распространение фото и видео без согласия лица, которое на них изображено.

Количество инцидентов с кибербуллингом несовершеннолетних в 2024 году увеличилось на 15%. На 30% чаще агрессию стал провоцировать контент с участием детей, который размещали в Сети их родители. В связи с этим специалисты посоветовали взрослым, которые хотят делиться моментами из жизни семьи, в первую очередь учитывать интересы детей.

