"Известия": информацию об арендаторах жилья могут обязать передавать в полицию

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Владельцев квартир могут обязать делиться информацией о сдаче жилья в наем и самих нанимателях с МВД и управляющими компаниями. С таким предложением зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину, сообщает газета "Известия".

Депутат отметила, что сегодня в любом доме значительное количество квартир сдается в наем. При этом ни соседи, ни представители УК и полиции не знают, кто в них проживает. Такая ситуация может породить множество проблем, считает Разворотнева.

"Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий", – добавила она.

Кроме того, проживание в доме неустановленных личностей может угрожать безопасности всех жильцов, подчеркнула парламентарий. Она привела в качестве примера инцидент со взрывом в ЖК "Алые паруса". По одной из версий, злоумышленники, осуществившие взрыв, снимали квартиру в этом же доме, отметила Разворотнева.

Ранее в Госдуме предложили обязать собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма предоставлять сотрудникам газовой службы беспрепятственный доступ к жилью для проверки газового оборудования.

Помимо этого, в Минстрое выступили с предложением ввести в России единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).