"Улицы московские": Тверская

Тверская – главная улица Москвы. Это парадная витрина столицы, демонстрация ее величия, размаха и красоты. Еще менее 100 лет назад она была в два раза уже и даже извивалась змейкой.

Как удалось сохранить старинные особняки и расширить улицу, сделав ее прямой как струна? С кем соревновался сызранский асфальт на главной улице Москвы? Когда на Тверской появился первый ночной клуб в столице? Где находится дом трех убийств?

Об этом – в программе "Улицы московские".