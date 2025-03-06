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06 марта, 07:55

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"Улицы московские": Тверская

"Улицы московские": Тверская

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Тверская – главная улица Москвы. Это парадная витрина столицы, демонстрация ее величия, размаха и красоты. Еще менее 100 лет назад она была в два раза уже и даже извивалась змейкой.

Как удалось сохранить старинные особняки и расширить улицу, сделав ее прямой как струна? С кем соревновался сызранский асфальт на главной улице Москвы? Когда на Тверской появился первый ночной клуб в столице? Где находится дом трех убийств?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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