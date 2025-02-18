Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Автодор" повысил стоимость проезда по платным трассам в связи с ежегодной индексацией тарифов и абонементов. Об этом компания сообщила на сайте.

В среднем цена за километр пути по дорогам выросла в соответствии с уровнем инфляции. При этом стоимость проезда по некоторым трассам может быть существенно ниже максимальных значений, предусмотренных законом, отметила компания.

Проезд по М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток" для транспортных средств первой категории увеличился на 360, 320 и 344 рубля соответственно. Стоимость составила 4 610, 3 550 и 4 825 рублей.

Помимо этого, на многих платных участках по-прежнему будут действовать абонементы на проезд. Для удобства также были введены новые абонементы для первой и второй категорий транспортных средств на участках М-11. Эти абонементы позволяют экономить до 45% от стоимости проезда.

"Доходы, полученные госкомпанией от сбора платы за проезд, направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на сети трасс, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций", – отметила компания.

Кроме того, "Автодор" отменил правило двух часов для коротких маршрутов на участке трассы М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Компания внедрила систему автоматического распознавания проездов, чтобы предотвратить мошенничество и избежать ситуации, когда добросовестные водители сталкиваются с максимальным тарифом на этом участке трассы.