Отмена правила двух часов на участке М-11 "Нева" вступит в силу 17 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отмена правила двух часов для коротких маршрутов на участке трассы М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга вступит в силу 17 февраля, сообщает пресс-служба государственной компании "Автодор".

Компания внедрила систему автоматического распознавания проездов, чтобы предотвратить мошенничество и избежать ситуации, когда добросовестные водители сталкиваются с максимальным тарифом на этом участке трассы.

В связи с этим будет отменено ограничение на максимальный тариф при проезде, если расстояние между пунктами въезда и выезда менее 50 километров, а время в пути превышает два часа. Изменение направлено на борьбу с водителями, которые пытаются избежать оплаты проезда.

"Если вы ошибочно оплатили проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, вам следует обратиться к оператору платного участка", – отметили в пресс-службе "Автодора".

Водителям необходимо предоставить талон или информацию о времени и месте въезда на дорогу, а также марку, госномер транспортного средства и чеки, подтверждающие оплату за проезд.

Также в компании напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения на скоростных трассах.

Между тем правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля в утренние и вечерние часы. Большую часть времени проезд по этой дороге останется бесплатным, однако в часы наиболее высокой загрузки обновленные тарифы будут варьироваться от 5 до 45 рублей.

Данное решение должно помочь разгрузить трассу, а также позволит сократить время поездки из одного района в другой и сделать поездку по МСД более предсказуемой по времени.