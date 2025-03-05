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05 марта, 23:55

Общество

"Мой район. Новости": лазерная операция вернула слух пациенту после 20 лет болезни

"Мой район. Новости": лазерная операция вернула слух пациенту после 20 лет болезни

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В Москве врачи института оториноларингологии имени Свержевского вернули пациенту возможность слышать. Вагиф Махмудов, который более 20 лет страдал отосклерозом, смог снова наслаждаться звуками природы и общением с людьми.

Отосклероз – это заболевание, при котором слух ухудшается постепенно, и если не начать лечение, может привести к полной глухоте. Благодаря современному оборудованию, специалисты быстро справились с болезнью.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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