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04 марта, 11:45

Общество

Главный специалист по гинекологии Минздрава РФ Адамян рассказала о пользе материнства

Главный специалист по гинекологии Минздрава РФ Адамян рассказала о пользе материнства

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По словам главного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян, женщины, родившие детей, становятся более здоровыми и мотивированными, так как у них появляются новые задачи и планы.

При этом Адамян отмечает, что те, кто откладывает рождение ребенка, совершают ошибку, думая, что таким образом добьются большего или будут лучше выглядеть.

Большое интервью с Лейлой Адамян выйдет во вторник, 4 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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