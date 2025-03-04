Главный специалист по гинекологии Минздрава РФ Адамян рассказала о пользе материнства

По словам главного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян, женщины, родившие детей, становятся более здоровыми и мотивированными, так как у них появляются новые задачи и планы.

При этом Адамян отмечает, что те, кто откладывает рождение ребенка, совершают ошибку, думая, что таким образом добьются большего или будут лучше выглядеть.

Большое интервью с Лейлой Адамян выйдет во вторник, 4 марта, в эфире телеканала Москва 24.