Необычная тройня родилась в Щелковском перинатальном центре

Фото: minzdrav.gov.ru

В Щелковском перинатальном центре родились редкие тройняшки. У одного плода была своя плацента, а у двух других – общая. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Три девочки появились на свет на 33-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Они родились с весом 1 800, 1 990 и 1 500 граммов.

"Все три девочки здоровы. Особенно стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно необычным явлением", – поделился главврач перинатального центра Андрей Пастарнак.

Ранее медики Щелковского перинатального центра приняли роды у 43-летней женщины, которая стала мамой в 12-й раз. Женщина родила мальчика, он стал четвертым мальчиком в семье, где уже растут восемь девочек. В настоящее время женщина и новорожденный уже выписаны.

