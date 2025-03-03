Телеканал Москва 24 напомнил о возможности участвовать в рубрике "Фотопоток"

Москва 24 запустила рубрику "Фотопоток", в рамках которой каждый день показывают снимки, присланные жителями столицы. Эти фотографии поступают от москвичей через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Для участия можно перейти по QR-коду, который отображается на экране.

Подборку лучших снимков можно увидеть с понедельника по четверг, а по пятницам будет определяться победитель рубрики, который получит памятные подарки от канала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.