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03 марта, 07:45

Общество

Телеканал Москва 24 напомнил о возможности участвовать в рубрике "Фотопоток"

Телеканал Москва 24 напомнил о возможности участвовать в рубрике "Фотопоток"

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Москва 24 запустила рубрику "Фотопоток", в рамках которой каждый день показывают снимки, присланные жителями столицы. Эти фотографии поступают от москвичей через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Для участия можно перейти по QR-коду, который отображается на экране.

Подборку лучших снимков можно увидеть с понедельника по четверг, а по пятницам будет определяться победитель рубрики, который получит памятные подарки от канала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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