Синоптик Леус: атмосферное давление будет активно падать в Москве 4 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

В Москве во вторник, 4 марта, ожидается существенное падение атмосферного давления ниже нормы. Его показатели составят 732 миллиметра ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В этот день, по словам синоптика, столичный регион окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона, выходящего своим центром в районы Карелии. Он продолжит формировать плотные облака, которые будут закрывать небо, и снова вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температурный фон при этом останется заметно выше климатической нормы, уточнил метеоролог. Температура воздуха во вторник в городе будет варьироваться от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 0 до плюс 5 градусов.

"Ветер западный, 4–9 метров в секунду, вечером порывистый", – добавил Леус в своем телеграм-канале.

В среду, 5 марта, в столице также временами будет идти мокрый снег с дождем, а температура остановится на аналогичных значениях, заключил он.

До 21:00 5 марта в Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности, который объявлен из-за гололедицы. Помимо этого, по прогнозу синоптиков, в регионе ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 17 метров в секунду.

При этом москвичам не стоит ожидать возможных 14 градусов тепла 8 марта, обещанных ранее. Как объяснила синоптик Татьяна Позднякова, температура в этот день будет на уровне 7 градусов. Тем не менее показатели могут достигнуть рекордных значений в 8 градусов, как это было в 2020 году.

